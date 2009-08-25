Чем хорош пример Ивана Сирко?
Объясняет Юрий Луценко
Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел страны Юрий ЛУЦЕНКО предпочел встретить День Независимости вдали от столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Запорожье на острове Хортица.
Комментируя почему “Народная самооборона” празднует День Независимости Украины на Хортице, а не в столице, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “В последнее время праздновать День Независимости Украины на Крещатике, вместе с киевскими чиновниками, становится все тяжелее и неприятнее. Поэтому сегодня я праздную День Независимости вместе с молодежью из всей Украины, которая собралась здесь, на святой для каждого украинца Хортице.
Здесь, на Хортице, я хочу им сказать о том, что в 2004 году, когда мы избирали нашего Президента, мы надеялись, что он станет новым Богданом Хмельницким для расколотой предыдущей властью и зарубежными недругами страны. Но не так произошло, как все мы хотели из-за личной слабости Президента, из-за жадности многих членов его команды”.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, таким образом сегодня Украина попала в тот период, который, по его мнению, можно сравнить с “периодом Руины”, “когда левобережный гетман Украины воевал с правобережным гетманом, чем они довели Украину до полной утраты независимости”.
В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что возглавляемая им, как политиком, “Народная самооборона” будет брать пример не “с гетмана левобережной Украины, ни с гетмана правобережной Украины, а с самого известного атамана Ивана Сирко, который поддерживал того или другого гетмана-политика, если это шло на пользу Украине и ее народу”.