Чем хорош пример Ивана Сирко?

Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел страны Юрий ЛУЦЕНКО предпочел встретить День Независимости вдали от столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Запорожье на острове Хортица.

Комментируя почему “Народная самооборона” празднует День Независимости Украины на Хортице, а не в столице, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “В последнее время праздновать День Независимости Украины на Крещатике, вместе с киевскими чиновниками, становится все тяжелее и неприятнее. Поэтому сегодня я праздную День Независимости вместе с молодежью из всей Украины, которая собралась здесь, на святой для каждого украинца Хортице.

Здесь, на Хортице, я хочу им сказать о том, что в 2004 году, когда мы избирали нашего Президента, мы надеялись, что он станет новым Богданом Хмельницким для расколотой предыдущей властью и зарубежными недругами страны. Но не так произошло, как все мы хотели из-за личной слабости Президента, из-за жадности многих членов его команды”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, таким образом сегодня Украина попала в тот период, который, по его мнению, можно сравнить с “периодом Руины”, “когда левобережный гетман Украины воевал с правобережным гетманом, чем они довели Украину до полной утраты независимости”.

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что возглавляемая им, как политиком, “Народная самооборона” будет брать пример не “с гетмана левобережной Украины, ни с гетмана правобережной Украины, а с самого известного атамана Ивана Сирко, который поддерживал того или другого гетмана-политика, если это шло на пользу Украине и ее народу”.