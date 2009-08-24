Путин прислал телеграмму Тимошенко
14:06, 24 августа 2009Политика
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«Рассчитываю, что...»
Председатель правительства России Владимир ПУТИН направил поздравительную телеграмму премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по случаю Дня Независимости Украины.
Как сообщает интернет-портал правительства РФ, в телеграмме, в частности, говорится: «Рассчитываю, что плотная совместная работа наших правительств будет способствовать решению практических задач двустороннего сотрудничества и созданию благоприятной атмосферы для развития всего комплекса отношений между Россией и Украиной».
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