Ющенко едет в Гетманскую столицу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня посетит Батурин (Черниговская область) – исторический городок, где расположены памятники казацкой эпохи истории Украины, объединенные в государственный историко-культурный заповедник «Гетманская столица». В XVII-XVIII вв. Батурин был фактически столицей казачества и резиденцией пяти казацких гетманов.

Как сообщал УНИАН, по инициативе В.ЮЩЕНКО в Батурине отстроен дворец последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского.

Завтра, 23 августа в 9.00, в День Государственного флага Украины, на площади Конституции неподалеку от Мариинского дворца состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины с участием главы государства.

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В это же время церемония поднятия Государственного флага будет проходить во всех регионах нашей страны.

В рамках церемонии на площади Конституции В.ЮЩЕНКО вручит паспорта граждан Украины молодым людям из всех регионов государства, которым исполнилось 16 лет. По традиции, основанной В.ЮЩЕНКО, молодые граждане получат также государственные флаги Украины.

Также глава государства вместе с представителями украинской власти и общественности возложит цветы к памятникам Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, первому президенту Михаилу Грушевскому.

В этот же день, в 11.00, с участием Президента в культурно-художественном и музейном центре «Художественный арсенал» состоится открытие выставки «De profundis».

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В 19.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» состоится торжественный прием с участием руководителей государства, представителей общественности, дипломатов и других уважаемых гостей из всех регионов Украины и из-за рубежа.

Официальные мероприятия в День Независимости Украины, 24 августа, начнутся в Софийском соборе молитвой за Украину и Украинский народ. В Собор приглашены руководители государства, глав украинских церквей и религиозных организаций, представителей общественности. Молитва начнется в 8.30. Ее будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В 10.00 на Крещатике состоится парад Вооруженных сил Украины. Во время этого мероприятия запланировано, что Президент выступит с обращением к украинскому народу.

Торжества с Крещатика будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».