Ющенко призвал зарубежных украинцев объединить усилия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал зарубежное украинство объединить усилия во имя развития Украины.

Как сообщает Главная служба информационной политики, об этом он сказал во время выступления перед началом концерта творческих коллективов зарубежного украинства «Соберемся воедино!», который происходит в национальном дворце “Украина” в рамках Фестиваля искусств Украины.

В.ЮЩЕНКО поздравил на главной сцене государства украинских художников из США и Канады, России и Молдовы, Литвы и Эстонии, Польши и Словакии, Германии и Испании и в их лице – всех украинцев мира. «Мы – большая сила. Наш дух ширится на Север и Юг, на Запад и к Востоку, на все страны и континенты, где есть украинское присутствие. Мы – едины во времени, в пространстве и в своем национальном естестве: от первой украинской диаспоры, чье появление пришлось на вторую половину XVII века, от переселений на Кубань, на Балканы – к нашему современному положению в мире», – сказал Президент.

«Украина там, где живут и работают украинцы, где развевается украинский флаг, где живет украинское слово. Украина там, где есть хоть одно украинское сердце, хоть одна украинская душа. Мы уже доказали, что в единении вокруг Украины мы – сила», – добавил В.ЮЩЕНКО.

Он назвал одним из важнейших совместных достижений всемирное чествование памяти жертв трагедии Голодомора 1932-1933 годов и поблагодарил всех представителей украинской диаспоры, кто приобщился к этому, кто защищал и отстаивал украинскую позицию перед парламентами и правительствами, кто способствовал открытию памятников, кто принял участие в организации и проведении всемирного шествия Незагасимой свечи в знак чествования памяти жертв Голодомора.

Президент назвал вклад украинцев в развитие мировой истории, культуры и науки неизмеримым и неопровержимым. «Вспомним физика Ивана Пулюя, который первым открыл невидимые икс-лучи, изобретателя телевидения Бориса Грабовского, отца вертолетостроения Игоря Сикорского, механика-теоретика Степана Тимошенко, конструкторов Сергея Королева та Валентина Глушко, Юрия Кондратюка, который проложил для человечества дорогу на Луну, выдающихся ученых мирового масштаба Вернадского и Мечникова.

Вспомним Николая Гоголя, Корнея Чуковского, Велемира Хлебникова и Давида Бурлюка, вспомним Казимира Малевича, Эндрю Ворхола, Илью Репина, Александру Экстер и гения балета Сержа Лифаря. Мы действительно талантливый, трудолюбивый народ, наш потенциал неисчерпаем. Мы – мировая сила. Именно так мы должны себя чувствовать, так должны действовать, так нас должны воспринимать во всем мире», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также обратился к собравшимся с призывом совместными усилиями, согласовав мысли и действия, во взаимопонимании и взаимопомощи обеспечить расцвет Украины, процветание каждой украинской диаспоры и всего мирового украинства.

«Искренне благодарю вас за любовь к родной земле, за то, что вдали от Родины лелеете украинский язык, культуру, духовность и дарите нам столько вдохновения», – сказал В.ЮЩЕНКО.

За весомый вклад в сохранение и развитие национально-культурного наследия украинского народа в мире, высокое профессиональное мастерство и активное участие представителей украинской диаспоры в проведении Фестиваля искусств Украины Президент вручил государственные награды украинцам, которые проводят общественную и художественную деятельность в других государствах.