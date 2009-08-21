Яценюк: Тимошенко не уверена в своей победе

Лидер Гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в Украине нет демократических сил, а призыв Юлии ТИМОШЕНКО выдвинуть единого кандидата от таких сил – ничто другое, как неуверенность в своей победе на выборах Президента. Об этом идет речь в комментарии А.ЯЦЕНЮКА, переданном УНИАН пресс-службой “Фронта перемен”.

“Если судить по названию, то, наверно, в Украине есть демократические силы. Что касается сути, то в Украине нет ни одной представленной в парламенте демократической партии. Верховная Рада – это закрытое акционерное общество. Такое, как, собственно, и партии, имеющие фракции в парламенте», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что хорошо знает, по каким правилам живет украинский парламент. Ведь, по его словам, именно из-за неприемлемости этих правил он подал в отставку с должности спикера. «И потому я их буду изменять», - прибавил политик.

В призыве Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, скорее, речь идет о едином кандидате «не от демократических, а от антидемократических сил». «Ведь Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко и дальше продолжают переговоры. И основная цель этих переговоров - изменение украинской Конституции», - отметил он.

Лидер “Фронта перемен” подчеркнул, что желание Ю.ТИМОШЕНКО ему понятно – «оно только одно: очень хочется быть Президентом. Для этого будут задействованы все средства и методы, в частности, красивые лозунги и лозунги наподобие объединения демократических сил».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни Виктор ЯНУКОВИЧ не уверены в своей победе. «Учитывая это, я не исключаю, что они дальше пойдут на конституционную хунту, и дальше пойдут на конституционный заговор. То, что сегодня есть в Украине, – это антидемократично. Учитывая это, им двоим нужно определиться, кто из них пойдет кандидатом в Президенты – это будет или Ю.ТИМОШЕНКО, или В.ЯНУКОВИЧ», - подчеркнул лидер Гражданской инициативы “Фронт перемен”.

Как сообщал УНИАН, 20 августа во Львове премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что демократические силы, как и в 2004 году, поддержат единого кандидата в Президенты.