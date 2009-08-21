Луценко обвинил суды в откровенном саботаже

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет саботажем ненадлежащее рассмотрение судами дел о взяточничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве на совещании, которое состоялось в МВД с руководящим составом органов внутренних дел, Генпрокуратуры, СБУ.

«Мне кажется, идет откровенный саботаж в органах судебной власти в вопросе наказания взяточников», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом для подтверждения своих слов он привел данные, согласно которым из почти 3 тыс. выявленных в прошлом году взяточников уголовную ответственность понесли всего 52 человека.

«Если бы хоть раз 3 тыс. обвиненных во взяточничестве получили хотя бы минимальный срок наказания – 3 года, картина со взяточничеством в стране была бы другая», - выразил уверенность министр.