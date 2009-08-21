Симоненко отказался помогать Тимошенко и Януковичу

Фракция Коммунистической партии Украины не будет голосовать за преодоление вето главы государства на закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, данный закон содержит много спорных вопросов, и если их не решить, на выборах могут произойти массовые фальсификации.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что его политическая сила, как инициатор проведения внеочередной сессии парламента, будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о выборах главы государства.

«Медлить не нужно, потому что президентские выборы априори идут уже давно», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что не следует учитывать предложения Президента к данному закону и таким образом фактически принимать новый закон, поскольку это только затянет время.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что его политическая сила также будет голосовать за преодоление вето на закон о выборах Президента.