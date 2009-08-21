Группа Кириленко не хочет быть статистами для БЮТ и регионалов
Минус 17 голосов...
Депутатская группа «За Украину!», входящая в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, не будет принимать участия в сегодняшней внеочередной сессии парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО. (В то же время сам КИРИЛЕНКО сегодня утром зарегистрировался в сессионном зале ВР)
По его словам, внеочередная сессия была созвана в угоду двум фракциям – БЮТ и Партии регионов.
«Мы не считаем для себя необходимым как статисты принимать участие во внеочередной сессии, которая созвана в угоду лишь двум политическим силам», - сказал В.КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что необходимо вносить изменения в ветированные Президентом законы, как о выборах главы государства, так и о финансирования Евро-2012, но сегодня это сделать невозможно.
Справка УНИАН. В состав депутатской группы «За Украину!» входят 17 народных депутатов.