Украина теряет свою независимость?

Лидер «Гражданского движения «Новая Украина», глава партии «Новая политика» Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что в День Независимости Президент, премьер и парламентарии должны сделать совместное заявление о том, что ради спасения экономики они отказываются от междоусобной борьбы за власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Гражданского движения «Новая Украина», В.СЕМИНОЖЕНКО считает, что это был бы самый большой подарок, который руководители государства могли бы сделать украинцам в День Независимости.

«Сложно испытывать гордость за страну, которая на 18-м году независимости теряет свою независимость», - отметил В.СЕМИНОЖЕНКО. По его мнению, «последние годы Украина, к сожалению, не укрепляет, а ослабляет свою независимость. Экономика находится в глубоком кризисе, и дыры в бюджете закрываются иностранными кредитами, которых только за последний год Украина набрала на сумму, эквивалентную государственному бюджету. Праздновать, по большому счету, и нечего».

Лидер «Новой Украины» уверен, что «самый большой подарок, который руководители государства могли бы сделать украинцам в День независимости – не парад и бесплатный концерт». «Тратить на военный парад до 70 млн. гривен, в то время когда начальник Генштаба заявляет, что средства на обеспечение армии на этот год исчерпаны, равносильно тому, что строить «потемкинские деревни». В этот день Президент, премьер и парламентарии должны сделать совместное заявление о том, что ради спасения экономики они отказываются от междоусобной борьбы за власть. Либо пусть признают, что они не способны вывести страну из кризиса и уйдут в отставку», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.

«В кризис просто ждать «авось пронесет или кто-то поможет» уже не получится. Дальше – либо государство возродится, либо наша независимость совсем скоро превратится в сугубо декоративную. Если политиков это устраивает, то нас – нет. Общество должно взять государство в свои руки» - считает В.СЕМИНОЖЕНКО.