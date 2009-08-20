Регионалы еще могут передумать преодолевать вето Ющенко

Фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины еще не приняла окончательного решения относительно голосования за преодоление вето Президента Украины на законопроект о финансировании чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ, комментируя позицию его политической силы в связи с эскалацией конфликта вокруг НАК «Надра Украины».

Н.АЗАРОВ отметил, что ситуация вокруг НАК «Надра Украины» не имеет никакого отношения к вопросу финансирования Евро-2012, а также к закону о выборах Президента Украины.

В то же время он сообщил, что относительно реализации закона о финансировании Евро-2012, в случае преодоления вето Президента, Кабинет министров не предоставил Партии регионов необходимой информации.

«Мы обсудили все варианты возможных решений. Считаем очень важным, чтобы эти решения, в частности, преодоление вето по Евро-2012, были максимально прозрачными и максимально законными. К сожалению, Кабинет министров нам не предоставил необходимых данных, как будут выполняться все решения, вытекающие из закона о финансировании Евро-2012”, - сказал народный депутат.

Н.АЗАРОВ сообщил, что фракция Партии регионов завтра определит свою позицию по этому законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 21 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады, в повестку дня которой внесено два вопроса: предложения Президента Украины к закону об изменениях в государственный бюджет относительно финансирования подготовки к Евро-2012 и предложения Президента к закону о внесении изменений в закон о президентских выборах.