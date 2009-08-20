Азаров говорит, что ПР не причастна к событиям вокруг «Надра Украины»

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ заявляет, что руководство его политической силы не причастно к событиям вокруг НАК «Надра Украины» и до сих пор не было осведомлено о развитии конфликта в этой компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам.

«Руководство Партии регионов не было в курсе вчерашних событий и никакого юридического сопровождения в этом партия не предоставляла», - сказал он.

Н.АЗАРОВ также заметил, что на примере этого конфликта «мы должны убедиться, какой режим ожидает страну в случае мифической победы одного из претендентов в Президенты».

«Именно так будет действовать эта власть: восстанавливают человека в должности, то есть признают законность решения суда, и сразу же увольняют», - констатировал Н.АЗАРОВ, заметив, что в таких случаях решения суда необходимо оспаривать в кассационном порядке.

Н.АЗАРОВ также выразил свое удивление причинами, по которым премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО созвала сегодня экстренное заседание Кабинета министров.

По его мнению, экстренные заседания правительства могут созываться только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, техногенного, естественного или экономического характера, а не для «назначения какого-то чиновника или его освобождения, и при этом высказывания пламенных слов о борьбе с коррупцией…».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, на экстренном заседании Кабинета министров премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

«Вчера был осуществлен рейдерский захват командой ЯНУКОВИЧА во главе с господином СТАВИЦКИМ, который непосредственно является человеком народного депутата ДЖАРТЫ (министр экологии в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 гг. – УНИАН). Вчера этот господин СТАВИЦКИЙ вместе с семью охранниками, вместе с людьми, которые помогали им силовым способом врываться в здание НАК «Надра Украины»... И эта компания была захвачена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня же Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.