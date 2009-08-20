У Яценюка утверждают, что Луценко защищает Ратушняка

«Фронт перемен» обеспокоен тем, что ряд политиков потворствуют разжиганию межнациональной вражды в Украине.

Об этом говорится в заявлении “Фронта перемен”, текст которого передан агентству УНИАН.

В общественной организации напомнили, что 6 августа мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК напал на волонтерку “Фронту перемен”, а затем откровенно объяснил средствам массовой информации свой поступок расистскими рассуждениями.

“Разжигание межнациональной вражды должностным лицом должно было получить юридическую, политическую и моральную оценку со стороны всех политических сил Украины, но украинские политики по большей части промолчали. А некоторые - даже выступили в защиту РАТУШНЯКА, оправдывая и поступок мэра, и его нацистскую мотивацию”, - говорится в заявлении.

В частности, утверждают в «Фронте перемен», первым в защиту С.РАТУШНЯКА выступил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который отметил, что для возбуждения дела по факту нанесения телесных повреждений против С.РАТУШНЯКА нет оснований, поскольку избитая мэром волонтерка не предоставила правоохранительным органам медицинских справок о наличии телесных повреждений.

В “Фронте перемен” отметили, что министр не мог не знать, что телесные повреждения были зафиксированы медиками немедленно после избиения, а сейчас продолжается судмедэкспертиза, на которую законом отведен месяц.

Кроме того, 17 августа лидер Соцпартии Александр МОРОЗ назвал «искусственным» конфликт в Ужгороде, а также отметил, что «по содержанию его объяснений у него (РАТУШНЯКА) очень много вещей правдивых, например, относительно особенностей формирования финансового лобби в Украине».

18 августа однопартиец С.РАТУШНЯКА, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН назвал ситуацию недоразумением. «То недоразумение, которое имело место, та несдержанность, она подхвачена и раздувается до уровня глобального конфликта для того, чтобы на этом фоне получить дополнительные баллы», - цитируют В.ЛИТВИНА в “Фронте перемен”.

В организации отмечают, что серия высказываний политиков, которые относят себя к «высшей лиге», заставляет общественность поставить ряд вопросов. “Не думает ли господин ЛУЦЕНКО, что девушка сама напала и избила Сергея РАТУШНЯКА? Соглашается ли господин МОРОЗ с РАТУШНЯКОМ в том, что в Украине существует вероятность погромов? Может, он считает их целесообразными? Понимает ли господин ЛИТВИН, что недоразумением является то, что РАТУШНЯК до сих пор возглавляет Закарпатскую организацию Народной партии, представленной в парламенте Украины, европейского государства?”, - говорится в заявлении.

В “Фронте перемен” убеждены, что «расистская природа» действий С.РАТУШНЯКА очевидна для любого, кто читал или видел его интервью. “Политики, которые защищают этого человека, или не знают, о чем шла речь в его выступлениях, или солидаризировались с его нацистскими взглядами. Любое действие, любое высказывание украинского должностного лица является позицией Украинского государства. Поэтому поступок РАТУШНЯКА является недопустимым и должен быть наказан”, - говорится в заявлении.

В организации убеждены, что украинские политики должны решительно показать, что государство готово защитить мирные отношения между всеми национальностями, потому что все они являются равными и все вместе составляют народ Украины.

Поэтому “Фронт перемен” призывает все политические силы решительно осудить проявления ксенофобии, расизма и нацизма в политике Украины, а правоохранительные органы – содействовать наказанию С.РАТУШНЯКА и всех других, кто разыгрывает в своей политической деятельности межнациональную карту.