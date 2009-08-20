Кабмин срочно соберется, чтобы защитить недра от Партии регионов
07:03, 20 августа 2009Политика
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Сообщение на официальном сайте
20 августа 2009 г. в 8:00 состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины на тему: Предотвращение рейдерского захвата Государственного предприятия „Недра Украины” представителями Партии регионов, сообщает Правительственный портал.
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