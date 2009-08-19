Литвин спешит успокоить: никакого обращения к Медведеву ВР не примет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент не примет заявления по поводу российско-украинских отношений.

Об этом он заявил в эфире “5-го канала”, комментируя соответствующую инициативу депутатов от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Я спешу вас успокоить, что не примет парламент по этому поводу ни одного заявления и ни одного обращения”, - сказал В.ЛИТВИН. Он объяснил это тем, что в парламенте демонстрируются диаметрально противоположные подходы политических сил к этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают Верховной Раде выразить озабоченность заявлениями Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно украинско-российских отношений и призвать РФ активизировать сотрудничество. Об этом идет речь в проекте заявления парламента “О преодолении кризиса в украинско-российских отношениях”, зарегистрированном народными депутатами Ириной ГЕРАЩЕНКО, Ольгой ГЕРАСИМЬЮК, Эдуардом ЗЕЙНАЛОВЫМ и Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ. «Верховная Рада Украины выражает глубокую озабоченность заявлениями Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в которых он возлагает одностороннюю ответственность за ухудшение украинско-российских взаимоотношений на украинскую сторону и, в сущности, обвиняет украинскую власть в осуществлении антироссийской политики. Призываем стороны отказаться от практики информационных войн и заявлений в духе «холодной войны», от политики «старшего» и «младшего» брата», - говорится в проекте заявления.