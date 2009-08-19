Генпрокуратура забраковала «компромат» на Еханурова

Генпрокуратура забраковала материалы ревизии КРУ, на основании которых был уволен министр обороны Юрий Ехануров. И вернула контрольно-ревизионному управлению документы, которые стали причиной коррупционного скандала в Минобороны, и на основании которых премьер Юлия Тимошенко уволила министра Юрия Еханурова.

Как сообщил «ДЕЛУ» первый заместитель Главного управления военной прокуратуры Василий Козачук, в документах КРУ о злоупотреблениях в оборонном ведомстве нет детализации фактов должностных нарушений, изложенных в материалах ревизоров.

В КРУ подтвердили, что ГПУ вернула им результаты контрольных мероприятий в Министерстве обороны. Заместитель директора департамента контроля в сфере органов власти и обороны Татьяна Марчук в комментарии изданию особо упирала на то, что следователи Генпрокуратуры не отвергали факт финансовых нарушений в оборонном ведомстве: «они лишь требовали указать, какие убытки и расходы повлекли нарушения в Министерстве обороны».

По данным источника «ДЕЛА» в Министерстве обороны, сейчас в ведомстве проводится проверка департамента тендерных закупок и ресурсного обеспечения оборонного ведомства. На время ревизии от своих обязанностей отстранен директор департамента Василий Барткив. На время отсутствия шефа руководить департаментом будет первый заместитель Барткива Ольга Головина.

Барткив — человек из команды Еханурова в оборонном ведомстве, которому после отставки министра удалось удержаться в должности благодаря больничному и отпуску.

Барткив был одним из фигурантов в обличительных заявлениях Сивульского, который прямо обвинял чиновника в коррупции.

Напомним, в мае руководитель ГлавКРУ Николай Сивульский выступил с обвинениями в адрес оборонного ведомства. Он заявил о фактах противозаконного отчуждения и продажи земли Министерства обороны, злоупотреблениях при обеспечении питанием солдат, а также нарушениях при проведении военными тендерных закупок топлива. Все эти материалы были направлены ревизорами в Генпрокуратуру.