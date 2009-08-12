Ющенко не будет прерывать отпуск, чтобы ответить Медведеву

Шлапак прогнозирует, что Ющенко в ближайшие два дня отреагирует на заявление Медведева

Киев. 12 августа. УНИАН. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшие два дня отреагирует на заявление президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что это произойдет завтра-послезавтра», - сказал А.ШЛАПАК.

В то же время, заместитель главы Секретариата не стал уточнять возможного содержания заявления В.ЮЩЕНКО. «Есть установленный регламент, я по этому поводу не общался с Президентом. Есть другие люди, тем более, он (В.ЮЩЕНКО) сейчас пребывает в отпуске», - пояснил А.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что Президент Украины не будет прерывать своего отпуска для того, чтобы сделать заявление. «Он (Президент) может это сделать во время отпуска, я думаю, что он так и сделает. МЕДВЕДЕВ в отпуске сделал свое заявление, я думаю, что и он (В.ЮЩЕНКО) может не прерывать отпуск для такого заявления», - предположил первый заместитель главы Секретариата Президента.