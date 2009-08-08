В каком состоянии украинская армия?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что его не устраивает нынешний уровень финансирования Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, «нужно прекратить эксперименты над военным ведомством, а для этого нужно прекратить войну политиков, для начала - на уровне Президента и премьер-министра Украины».

Во-вторых, сказал спикер, следует «прислушиваться к моему предложению, к моему призыву, что нужно не переругиваться как плохие соседи через высокий забор, а очевидно, проводить диалог».

По словам В.ЛИТВИНА, он предлагал такой диалог, а местом его проведения - Верховную Раду Украины. «Чтобы мы вместе дали оценку тому, в каком состоянии находится страна и конкретные сферы жизни нашего государства. А затем определиться, что мы будем делать, а после этого сказать, кто это будет делать, и начать, в конце концов, работать».

Как отметил председатель ВР, он как член СНБО имеет «исчерпывающую информацию, в каком состоянии находится украинская армия». По мнению В.ЛИТВИНА, это «сложное состояние. И сколько бы решений не принимались по поводу того, что нужно увеличить финансирование, если нет общей позиции с Кабинетом министров Украины, если нет поддержки в Верховной Раде, это останется просто пожеланием или одним из механизмов или рычагов для политического противостояния».

Поэтому, как сказал В.ЛИТВИН, он убежден, что на следующий год бюджет ВСУ должен быть реальным.

Вместе с тем, он отметил: «Если исходить из предложения, представленного нашими военными и силовыми структурами, а это где-то в пределах 60 млрд. грн., я думаю, эта сумма является чрезвычайно сложной и практически неподъемной для украинского бюджета на следующий год».