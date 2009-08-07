Жительница Боярки на коленях просила у Тимошенко денег (фото)

Сегодня, перед началом вручения ордеров на квартиры в новых домах сотрудникам МВД в Боярке, одна из жительниц города подошла к премьер-министру Юлии Тимошенко и начала слезно просить ее о помощи.

Как сообщает корреспондент УНИАН, пожилая женщина рассказала, что ее муж нуждается в операции, однако денег на нее нет. Прося помочь, она упала на колени перед Тимошенко, которая явно несколько опешила от ситуации, и тут же стала помогать женщине встать.

Премьер попыталась ее успокоить в своих объятиях, а затем поручила сотрудникам Секретариата Кабмина рассмотреть проблему и помочь в ее разрешении.

Фото Владимира Гонтара,УНИАН