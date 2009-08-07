Чтобы исправить курс гривни, Тимошенко не хватает прав Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что после победы на президентских выборах ей удастся нормализовать ситуацию на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью трем украинским телеканалам.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день как премьер-министр она не может влиять на курсовую политику, которую определяет Национальный банк. Однако когда она станет президентом, то в ее компетенцию будет входить предлагать кандидатуру на должность главы Нацбанка. Причем кандидатура будет такой, которая сможет обеспечить экономически оправданный курс гривни по отношению к доллару.

Сегодня, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, оптимальный курс составляет 6-6,5 грн. за один доллар.

«После президентской кампании - я уверена, что я выиграю эту президентскую кампанию - это (определение курсовой политики – УНИАН) уже будет в нашей компетенции, потому что президент страны подает кандидатуру главы Нацбанка. И именно поэтому я уверена, что с курсом будет все в порядке», - заявила премьер-министр.

При этом она не стала прогнозировать развитие ситуации с курсом гривни к иностранным валютам на осень, поскольку «не ощущает», что делает Нацбанк для стабилизации валютной ситуации и каким образом влияет на нее.

«Сейчас пока Национальный банк ведет это дело, и я как премьер-министр не ощущаю, что они делают и как они влияют на этот процесс, мне очень сложно прогнозировать. Я хотела бы всем сердцем, чтобы гривня была стабильной и чтобы не было ее скачков», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что всплески на валютном рынке, которые наблюдались в последнее время, были результатом «спланированной и хорошо рассчитанной спекуляции».