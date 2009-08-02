На выборах в Украине проголосовали около 60 тысяч граждан

По состоянию на 18.00 явка на внеочередных местных выборах председателей сельских (поселковых) советов и депутатов сельского совета по Украине составила 58 тыс. 709 человек - 42,9% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра” со ссылкой на данные наблюдателей от партии на избирательных участках.

Наиболее активно волеизъявление проходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской и Херсонской областях. В остальных областях процесс голосования происходит не так активно, как ожидали.

В целом досрочные местные выборы в Украине проходят спокойно, однако наблюдаются нарушения на отдельных участках.

В частности, как сообщают представители от “Единого Центра” в Безруковском районе Харьковской области неизвестные угрожали членам комиссии, которые выехали для проведения голосования по месту жительства. Напуганные члены комиссии продолжили свою работу лишь в сопровождении правоохранителей и журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 23-х областях Украины проходят досрочные местные выборы: 48 населенных пунктов выбирают сельских или поселковых председателей, в одном селе выбирают депутатов сельского совета, а три города: Рожище (Волынская обл.), Малин (Житомирская обл.) и Токмак (Запорожская обл.) выбирают городских председателей.

“Единый Центр” принимает участие в выборах сельских, городских председателей и депутатов сельского совета и будет проводить параллельный подсчет голосов на всех без исключения избирательных участках.