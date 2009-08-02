Крым ждут большие проблемы с выборами?

Кандидатам на предстоящих выборах в АРК будет крайне сложно отстаивать свои права в апелляционных судах, поскольку большинство апелляционных инстанций находятся в Севастополе.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил председатель апелляционного суда АРК Сергей ЛУНИН.

«Кроме нашего суда, все апелляционные суды находятся в Севастополе. И крымские выборы, можно сказать, перешли в Севастополь. Возникнет большая проблема», - отметил С.ЛУНИН.

При этом, по мнению председателя апелляционного суда АРК, у кандидатов возникнут проблемы со временем, необходимым для рассмотрения апелляционных жалоб.

«Например, сняли какого-то кандидата с выборов, а он в Керчи обжаловал решение. Попробуйте из Керчи поехать в Севастополь, подать апелляционную жалобу, назначить дело и рассмотреть до 24-х часов - время ограничено. Он не успевает. Можно просто снимать его днем. Или в 18 часов можно его снять, зная, что в течение 24-х часов он уже не успеет обжаловать решение», - констатировал он.

Кроме того, апелляционная инстанция в Севастополе, по словам С.ЛУНИНА, имеет значительные трудности со штатом.

«Не забывайте, что еще будут местные выборы, а апелляционная инстанция будет в Севастополе. Кроме того, этот суд административный полностью не укомплектован, он находится в очень затруднительном положении, судей мало», - заявил председатель апелляционного суда АРК.