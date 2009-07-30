Высылка дипломатов - крайность, напоминающая холодную войну?

Современная украинская дипломатия не должна возвращаться к стереотипам “холодной войны”.

Об этом в интервью УНИАН заявил бывший министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО, комментируя, в частности, современное состояние украинско-российских отношений, которые обострились после последних событий вокруг высылки дипломатов из обеих стран.

По мнению А.ЗЛЕНКО, ситуация, которая сейчас сложилась в украинско-российских отношениях, и последствия, к которым она привела, находят свое отражение в дипломатических шагах, к которым сегодня прибегают две страны.

“Я не хочу аплодировать по случаю обострения этих отношений и доведения их до крайности, в результате чего происходят такие уже крайние вещи, как высылка дипломатов с одной и другой стороны. Это, конечно, не способствует, чтобы наши добрососедские отношения развивались на предвиденных и прогнозируемых принципах”, - сказал дипломат, отметив, что “конечно, есть вещи, которые нельзя допускать, проходить мимо них”.

“Конечно, на это должна быть соответствующая реакция. Эта реакция сделана”, - констатировал он.

В то же время экс-министр иностранных дел отметил, что ему трудно давать оценку, все ли сделано для предотвращения таких крайностей, как высылка дипломатов.

“Однако как дипломат считаю, что в любом случае должен быть использован тот дипломатический инструментарий, который еще можно использовать. Речь идет о переговорах, беседах, обмене нотами и других мерах, которые могли бы предотвратить те действия, которые уже совершили две стороны”, - убежден А.ЗЛЕНКО.

Он отметил, что в международной практике нередко возникают ситуации, когда прибегают к таким крайним мерам, но, сказал А.ЗЛЕНКО, он лично всегда прилагал все усилия, и это должна делать отечественная дипломатия, чтобы к таким крайностям не прибегать.

“Но произошло то, что произошло. Поэтому хочу сказать, что это не будет способствовать дальнейшему взаимопониманию, это не отвечает статусу стратегического партнерства, который установлен между Украиной и Российской Федерацией, а также это не отвечает настроениям большинства самих украинцев и россиян”, - сказал он.

По мнению А.ЗЛЕНКО, использование таких средств и мер сегодня является возвратом к стереотипам времен острого противостояния между Западом и Востоком, в частности, между Советским Союзом и отдельными западными странами.

“Мы помним события, когда Великобритания, Соединенные Штаты и некоторые другие страны партиями высылали советских дипломатов, и в ответ СССР отвечал такими же мерами”, - напомнил экс-министр.

В то же время он выразил убеждение, что международная жизнь находится на пути построения нового мироустройства, где принципы демократии, взаимопонимания и понимания между народами должны эволюционировать.

“И в этом контексте государства должны использовать совсем иные средства, а не такие, которые отражают период “холодной войны” и острого противостояния. Сегодня мы должны вписываться в те демократические принципы, на которых строится современный мир”, - сказал А.ЗЛЕНКО.