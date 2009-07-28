Центры российской науки и культуры будут в крупных городах Украины

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) намерено в будущем открыть в ряде крупных городов Украины центры российской науки и культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве сообщил руководитель агентства Фарит МУХАМЕТШИН.

«Сейчас разговор идет об открытии таких центров в ряде крупных городов Украины. Это вопрос будущего», - сказал Ф.МУХАМЕТШИН.

Он подчеркнул, что в данном вопросе нет никаких разногласий с властями Украины, поскольку между двумя странами подписано соответствующее межправительственное соглашение о размещении таких центров. В частности, он напомнил, что в центре Москвы действует Украинский культурный центр, а в Киеве Российский культурный центр недавно переехал в новое шестиэтажное здание.

Ф.МУХАМЕТШИН сообщил, что на сегодня российские центры науки и культуры открыты в Кишиневе, Баку и Ереване. По его словам, до конца следующего года после подписания соответствующих межправительственных соглашений планируется открытие таких центров в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Туркмении.

В то же время он отметил, что независимо от этого, во всех странах СНГ и ряде стран Балтии работают представительства Россотрудничества.