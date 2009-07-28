Проповедь Кирилла в Лавре: ни слова о политике (фото)

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ призвал молиться православных христиан о преодолении раскола и воссоединении тех, кто сегодня «пребывает вне спасительной ограды нашей Церкви и единства» с канонической Украинской православной церковью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Патриарх сказал, обращаясь к верующим во время Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Также, обращаясь к верующим, предстоятель Русской православной церкви напомнил, что значит в жизни каждого человека вера, любовь, добро, милосердие и спасение. И призвал православных строить свою жизнь и жизнь страны на основе Евангельских ценностей и любви к миру.

Кроме того, святейший напомнил роль князя Владимира в становлении христианства в Киевской Руси, соответственно в Украине и в России, подчеркнув, что именно крещение Владимира стало тем событием, которое привнесло в жизнь людей свет и благодать.

«После крещения он стал князем, которого народ стал называть Красным Солнышком», - отметил он.

Кроме того, Патриарх отметил роль Владимира в единении всех народов, которые населяли Киевскую Русь, отметив, что пример князя актуален и сейчас.

В частности, святейший подчеркнул важность смирения для христианина.

О политике Патриарх не сказал ни слова.

После праздничного богослужения Патриарх КИРИЛЛ поздравил Митрополита ВЛАДИМИРА с Днем ангела, вручив крест и панагию. Также он напомнил о преемственности своего служения от киевских первосвятителей. Он подчеркнул, что после интронизации в январе этого года принял именно из рук главы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА знак духовной власти - древний посох митрополита Киевского и всея Руси Петра.

Патриарх сообщил о важности пребывания на киевской земле – «откуда пошла Русская земля, утверждалось и распространялось» лично для него, еще раз подчеркнув, что его визит носит исключительно архипастырский характер.

Как отметил Патриарх, присутствие тысяч верующих и духовенства из Украины, России, ближнего и дальнего зарубежья, свидетельствует о том, что «стремление к братскому православному единству не иссякло».

В литургии приняли участие предстоятель УПЦ МП ВЛАДИМИР и более 60 архиереев из Украины, России, Беларуси, Грузии и Молдовы. На праздничную службу пришли лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, народные депутаты Украины от ПР Нестор ШУФРИЧ, Юрий БОЙКО, Василий ГОРБАЛЬ, Михаил ПАПИЕВ и другие политики.