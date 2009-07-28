Тимошенко перенесла выплаты «юлиных тысяч» на время после кризиса

Выплаты по вкладам в Сбербанке СССР в Украине будут возобновлены после ослабления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в ходе горячей телефонной линии с аграриями.

"Как только кризис пойдет на спад, мы вернемся к выплате тысячи гривень", - сказала премьер-министр. Она отметила, что на сегодняшний день уже получили выплаты по 1 тыс. грн. 6 млн. человек.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО в последнее время не раз заявляла, что экономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что выплаты возобновятся в конце текущего месяца.

Согласно постановлению Кабинета министров от 20 мая т.г. №481, из Госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР. Выплаты должны быть проведены до 25 декабря 2009 года.