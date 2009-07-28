У Черновецкого агитируют за кремацию: кладбищ уже не хватает

В Главном управлении ритуальных услуг Киевской горгосадминистрации отмечают необходимость срочного выделения земли для обустройства нового столичного кладбища.

Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ ритуальных услуг КГГА Михаил КУТИЩЕВ в интервью муниципальной газете "Хрещатик" (№100 (3546)).

Он подчеркнул, что в настоящее время в городе 29 кладбищ, из которых лишь одно — Северное — открыто для захоронений, остальные — полузакрытые.

“В целом мест хватит еще на три года. Поэтому нужно выделить землю для захоронений — приблизительно 120 гектаров. Уже сегодня следует начинать проектирование, на которое израсходуем достаточно много времени, как и на работы по водопонижению. В целом на технологическое время, предусмотренное для обустройства кладбищ, необходимо, по меньшей мере, 2-3 года. Если территорию выделят в следующем году, может быть поздно”, - заявил М.КУТИЩЕВ.

По его словам, ситуацию может каким-то образом спасти увеличение заявок на кремацию.

“В настоящее время проектируется сооружение колумбарных стен на Бортницком и Лесном кладбищах, ведь на Левобережье их нет. Считаю, что после этого количество кремаций значительно возрастет. Сегодня кремация составляет 40 процентов, тогда как в Англии и Германии — 95”, - сообщил М.КУТИЩЕВ.