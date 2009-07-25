Тимошенко назначила в Госказначейство нового замглавы

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 22 июля 2009 г. N 856-р назначил Юрия ЗОЦА заместителем председателя Государственного казначейства Украины.

Текст распоряжения размещен на сайте парламента.

Напомним, что Кабмин распоряжением от 8 июля 2009 г. №763 освободил Александра ДАНЕВИЧА от должности первого заместителя председателя Госказначейства Украины в связи с недобросовестным исполнением обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

Кроме того, распоряжением правительства от 8 июля 2009 г. №764-р освобождена Елена ЧЕЧУЛИНА от должности заместителя председателя Госказначейства в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

А.ДАНЕВИЧ и Е.ЧЕЧУЛИНА были назначены на должности в январе 2006 г.