Военное сотрудничество США и Грузии не включает поставок тяжелой техники
20:27, 24 июля 2009Политика
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Объясняет посол США в России
Военное сотрудничество США и Грузии не предполагает поставку военной техники Тбилиси.
Об этом Посол США в Российской Федерации Джон БАЙЕРЛИ сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Конечно у нас существует и будет существовать военное сотрудничество с Грузией, но оно не включает поставки тяжелой военной техники», - сказал Дж.БАЙЕРЛИ.
Посол подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами включает совместные учения, подготовку грузинской армии в совместных миссиях в Афганистане, где и Россия поддерживает НАТО.
Как сообщал УНИАН, сегодня представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН заявил, что Россия введет санкции против предприятий США, если они будут продавать оружие Грузии.
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