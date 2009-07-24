Военное сотрудничество США и Грузии не включает поставок тяжелой техники

Военное сотрудничество США и Грузии не предполагает поставку военной техники Тбилиси.

Об этом Посол США в Российской Федерации Джон БАЙЕРЛИ сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно у нас существует и будет существовать военное сотрудничество с Грузией, но оно не включает поставки тяжелой военной техники», - сказал Дж.БАЙЕРЛИ.

Посол подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами включает совместные учения, подготовку грузинской армии в совместных миссиях в Афганистане, где и Россия поддерживает НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН заявил, что Россия введет санкции против предприятий США, если они будут продавать оружие Грузии.