Россия угрожает США санкциями в случае поставок оружия в Грузию

15:07, 24 июля 2009
Мир
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"Указ Президента не имеет изъятий..."

Дмитрий Рогозин
Россия введет санкции против предприятий США, если они будут продавать оружие Грузии.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН, передает РИА «Новости» .

"У нас вышел указ Президента по поводу того, что Россия будет вводить санкции в отношении тех иностранных предприятий, которые будут продолжать заниматься милитаризацией Грузии... Этот указ не имеет никаких изъятий, и если будет доказано, что какой-то производитель, не важно, где он - в Арктике или в Америке, занимается поставкой наступательных вооружений, безусловно, это подпадает под действие этого указа", - сказал Д.РОГОЗИН в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщили зарубежные СМИ, сегодня представитель Госдепартамента США Филип КРОУЛИ заявил, что США не исключают возможность поставки вооружения в Грузию, намеревающуюся вступить в НАТО. "Одним из базовых условий вступления в НАТО является наличие вооружения, удовлетворяющего стандартам альянса, и вклад страны в рост военной мощи НАТО", - заявил Ф.КРОУЛИ.

 

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