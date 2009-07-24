Россия угрожает США санкциями в случае поставок оружия в Грузию

Россия введет санкции против предприятий США, если они будут продавать оружие Грузии.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН, передает РИА «Новости» .

"У нас вышел указ Президента по поводу того, что Россия будет вводить санкции в отношении тех иностранных предприятий, которые будут продолжать заниматься милитаризацией Грузии... Этот указ не имеет никаких изъятий, и если будет доказано, что какой-то производитель, не важно, где он - в Арктике или в Америке, занимается поставкой наступательных вооружений, безусловно, это подпадает под действие этого указа", - сказал Д.РОГОЗИН в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщили зарубежные СМИ, сегодня представитель Госдепартамента США Филип КРОУЛИ заявил, что США не исключают возможность поставки вооружения в Грузию, намеревающуюся вступить в НАТО. "Одним из базовых условий вступления в НАТО является наличие вооружения, удовлетворяющего стандартам альянса, и вклад страны в рост военной мощи НАТО", - заявил Ф.КРОУЛИ.