Ющенко продлил месячник борьбы с популизмом

На вчерашнем совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решено предложить новой парламентской коалиции отменить популистские законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Мы договорились, что коалиции будет предложено отменить популистские законы», - сказал премьер. Он отметил, что, в частности, речь идет о законе о детях войны и ряде других.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Ю.ЕХАНУРОВ заявлял, что партии, которые будут формировать коалицию, должны определиться, согласны ли они на отмену тех решений, которые были приняты в конце прошлого-начале этого года и предусматривают дополнительные расходы бюджета, в частности, “закон о детях войны”. По словам премьера, общая сумма дополнительных расходов бюджета, утвержденных Верховной Радой, составляет 18,9 млрд. грн., из них законопроекты на 5,5 млрд. грн. еще не подписаны Президентом.

Кроме того, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, партии должны определиться по принципиальным подходам к формированию бюджета в следующем году: будет ли это “бюджет проедания”, или “бюджет развития”, допустимо ли вносить изменения в бюджет на протяжении бюджетного года и т.д.