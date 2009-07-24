Адвокат говорит, что Пукач буквально напрашивался на задержание

Бывший начальник уголовной разведки МВД Алексей Пукач в течение последних трех-четырех месяцев предпринимал все усилия, для того чтобы его арестовали.

Об этом заявил адвокат задержанного Сергей Осыка в эфире 5 канала, ссылаясь на слова самого Пукача.

"Он сказал, что ездил в Киев, ездил в другие области…Он ожидал этого задержания еще месяца два назад", - отметил адвокат.

"Со слов Пукача мне стало известно, что он специально делал звонки, специально приходил к тем людям, чьи телефоны находятся на прослушивании. Пукач принципиально занял позицию, чтобы его задержали", - заявил Осыка.

Он считает, что "никто на самом деле не искал Пукача". "О нем забыли и общественное мнение сформировали так, что Пукач убит, Пукач выехал за границу, и его гипотетически и физически нет в Украине", - сказал адвокат.

"Я знаю Пукача в течении уже определенного срока и это жизнерадостный человек, и когда я увидел, что он лежит на земле и с ухмылочкой говорит его фамилию, имя, отчество, то создается впечатление, что это все было инсценировано", - отметил он.

"Он мне сказал: я хочу положить конец этой брехне, этим событиям, которые вокруг меня и разобраться с этим делом объективно", - заявил Осыка.

Комментируя показания осужденных исполнителей убийства Георгия Гонгадзе, которые говорили о том, что Пукач был основным исполнителем убийство и даже забрал личные вещи журналиста, адвокат заявил: "Одна из версий Пукача такая: по большей части меня оговаривали".

"Когда давались сведения фигурантами по тому делу, позиция следствия была следующая – Пукача уже нет, он уехал, он убит, его уничтожили, так что валите на него все, что можно", - считает Осыка.

Адвокат отметил, что безопасность Пукача обеспечивается на высоком уровне: "Его охраняет подразделение Альфа. Я первый раз видел такие меры предосторожности. Стояли снайперы, смотрели в бинокли, просматривали машины, заглядывали во все железные ящики".

Кроме того, Осыка считает, что показания Пукача могут использоваться для того, чтобы влиять "на политическую ситуацию, и на ситуацию в предвыборной кампании".

"Сейчас можно договорится с Пукачем, чтоб он назвал любую фамилию. В той или иной степени репутация этого человека будет поставлена под удар, но доказать это будет очень тяжело", - сказал он.

Украинская правда