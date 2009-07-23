В НКРЭ говорят, что не принимали решения о повышении цен на газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) опровергает информацию о принятии постановлений относительно повышения цен на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник отдела связей с общественностью и международной координации НКРЭ Иван СЛОБОДЯНЮК.

«Таких документов комиссия не принимала», – сказал он, ознакомившись с копиями постановлений комиссии от 9 июля т.г. NN 811 и 812, которые ему предоставили журналисты.

В то же время начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ отказался прокомментировать информацию о принятии комиссией данных постановлений.

Напомним, 22 июля газета «Коммерсант-Украина» обнародовала информацию о том, что НКРЭ приняла два постановления, согласно которым с 1 сентября на 20% повышается стоимость газа для населения, а с 1 октября – для теплокоммунэнерго (ТКЭ). Согласно копиям постановлений комиссии, достоверность которых ставят под сомнение официальные представители НКРЭ, регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго до 1047,34 грн. за тысячу кубометров с 1 октября, а для населения, в зависимости от дифференциации на группы потребления, цены повышены в среднем на 20% с 1 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, 20 июля В.КАЛЬЧЕНКО заявил, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г. По его словам, данным мероприятием комиссия приступила к выполнению задания в рамках соответствующего поручения Президента Украины В.ЮЩЕНКО, закрепленного в планах мероприятий по стабилизации финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас население покупает природный газ по 402-622 грн. (около 51,5-79,7 долл.) за тысячу кубометров (в зависимости от объемов потребления). Для сравнения: его стоимость для промышленности составляет 310 долл. за тысячу кубометров. Разница между ценой покупки газа ТКЭ у "Нафтогаза" (1176 грн. или около 153,7 долл. за тысячу кубометров) и ценой закупки монополией топлива у России (среднегодовая цена – 228 долл. за тысячу кубометров) дотируется из госбюджета.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор заявляла, что стоимость топлива для населения не будет расти.