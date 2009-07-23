Ющенко предостерегает от попыток скрывать Лозинского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от попыток скрывать бывшего народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов повысить эффективность действий в ходе расследования уголовного дела по факту гибели Валерия Олейника.

«В частности, правоохранительные органы должны активизировать розыск и установление места нахождения бывшего народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО в связи с его причастностью к смерти Олейника», – передала позицию В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.

По ее словам, глава государства отмечает равенство всех перед законом и отмечает, что за совершение криминальных деяний виновные лица должны отвечать по Уголовному кодексу Украины.

«Виктор ЮЩЕНКО предостерег от попыток скрывать В.ЛОЗИНСКОГО или способствовать его выезду из страны, поскольку такие попытки не только препятствуют установлению справедливости, но и непосредственно являются криминальным деянием, которое будет преследоваться в соответствии с законом», – сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщалось, 53-летний В.Олейник погиб 16 июня в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ неподалеку от охотничьих угодий в Голованевском районе Кировоградской области.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешению на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерским районным судом г.Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.