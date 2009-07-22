Ехануров: «Наша Украина» сплотит в Киеве сознательных членов партии

Член президиума политсовета «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что партия приложит максимум усилий, чтобы сплотить в Киеве всех сознательных партийцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он сказал во время встречи с партактивом районных в городе Киеве организаций, на которой была рассмотрена текущая ситуация в партии.

По результатам встречи принято решение о созыве конференций районных организаций города Киева с целью выдвижения делегатов на конференцию Киевской городской организации партии.

«Крепкая партия невозможна без крепкой столичной организации. Уже сейчас можно констатировать, что «массового оттока партийцев», на который некоторые так рассчитывали, не происходит», - обратился к присутствующим Ю.ЕХАНУРОВ.

Он заверил столичных «нашеукраинцев»: «Мы приложим максимум усилий, чтобы сплотить в Киеве всех сознательных членов партии, которые были и остаются верными «Нашей Украине».

Как сообщал УНИАН, 1 июля совет Киевской городской организации партии «Наша Украина» приняла решение выйти из партии и обратилась ко всем столичным партийцам с призывом определиться со своим членством в партии в индивидуальном порядке.

«VІІ съезд партии похоронил последние надежды киевских «нашеукраинцев» на демократическое развитие «Нашей Украины», - говорится в заявлении столичной организации партии. «К сожалению, смыслом существования партии окончательно стало обслуживание политического эгоизма председателя партии Виктора ЮЩЕНКО», - подчеркивали авторы заявления.

Столичная организация «Нашей Украины», которую возглавляет народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО, не принимала участия в съезде партии 27 июня. Съезд партии поручил политсовету принять решение о смене руководства киевской парторганизации.