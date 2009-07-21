Визит Московского Патриарха в Ровно может вызвать конфликт

Ровенская областная организация Украинской народной партии считает, что посещение Патриархом Российской Православной Церкви Кириллом Свято-Воскресенского собора в Ровно и Свято-Николаевского Городоцкого монастыря, запланированное на 2 августа, может вызвать межконфессионый конфликт.

Об этом говорится в обращении областной организации УНП, адресованном Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Министерству иностранных дел Украины, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, главе Ровенской облгосадминистрации Виктору МАТЧУКУ.

В документе, в частности, говорится, что среди многих храмов и монастырей, принадлежащих к УПЦ МП в Ровенской области, Патриархом выбраны именно те, где существует напряженность между православными церквями Киевского и Московского патриархатов. Ведь верхний храм Свято-Воскресенского собора в Ровно и Свято-Николаевская церковь возле монастыря в с. Городок Ровенского района принадлежат УПЦ Киевского патриархата.

Члены УНП не исключают, что возможным последствием таких посещений будет требование передать эти храмы в подчинение УПЦ Московского патриархата. Учитывая это, авторы обращения требуют от руководителей украинской власти не разрешить Патриарху Кириллу посещать именно эти православные объекты в области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя областной организации УНП, бывший народный депутат Украины Сергей ОЛЕКСИЮК, это обращение поддержали более 600 участников торжественного заседания в облдрамтеатре, посвященного 20-летию местной организации Народного руха Украины.

В обращении также говорится о том, что в случае невыполнения их требований, они оставляют за собой право «организовать акции сопротивления и движение общественности в защиту чести Украинского государства и Украинской церкви».