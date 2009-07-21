В БЮТ пугают, что морские пляжи могут остаться без нардепов

Во фракции БЮТ не исключают блокирования со стороны фракции Партии регионов во время внеочередной сессии парламента, но надеются, что некоторые решения все же удастся принять.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

“Блокирования мы не исключаем, но надеемся, что удастся принять хотя бы несколько законопроектов”, - сказал он. По словам депутата, на данный момент у всех фракций есть четкое понимание того, что необходимо внести изменения в Закон “О выборах Президента Украины”, чтобы четко определить “все правила игры”. Народный депутат заметил, что именно над этим законопроектом сейчас и ведется основная работа фракций ВР.

В.ПИСАРЕНКО также выразил надежду, что удастся принять решения, которые касаются проведения в Украине Евро-2012. При этом, добавил он, блокирование может возникнуть, когда очередь дойдет до рассмотрения кадровых вопросов и проекта документа относительно отмены депутатской неприкосновенности. “Я думаю, мы еще раз проведем заседание фракции, и в качестве компромисса не будем настаивать, чтобы эти вопросы рассматривались первыми”, - сказал В.ПИСАРЕНКО. При этом, он заметил, что в случае блокирования работы парламента и непринятия ни одного решения, фракция БЮТ будет инициировать проведение внеочередных сессий каждую неделю. “Я уверен, что если на этой неделе мы не проведем сессию, то морские пляжи будут несколько пустыми из-за отсутствия там народных депутатов”, - добавил член фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия ВР состоится 24 июля по инициативе фракции БЮТ.