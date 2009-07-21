Байден говорит, что прибыл в Киев с одним мессиджем

Украинские политики должны сотрудничать для преодоления экономического кризиса даже в условиях президентской кампании.

Такое мнение выразил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Дж.БАЙДЕН отметил, что сегодня, во время встречи с В.ЮЩЕНКО он уже говорил об этом и будет говорить во время встречи с другими политическими лидерами Украины.

«Сотрудничать вместе, особенно в кризисных условиях, это не выбор, а необходимость. Компромисс – это не признак слабости, а признак силы», - сказал Дж.БАЙДЕН.

По его словам, Украина осуществила большой прогресс в своем развитии за относительно небольшое время со дня провозглашения своей независимости. Он отметил наличие демократического общества и жизнеспособность украинской демократии. «Это свидетельствует о том, что независимо от предстоящих вызовов Украина будет продолжать идти своим избранным путем как часть Европы, и Соединенные Штаты, господин Президент, готовы пройти по этому пути вместе с Украиной», - сказал Дж.БАЙДЕН.

«Я прибыл в Киев с одним мессиджем, не сложным мессиджем, я хочу, чтобы меня все правильно поняли: Соединенные Штаты Америки привержены крепкой, демократической и процветающей Украине. Ваш успех, господин Президент, мы убеждены, это будет наш успех», - подчеркнул Дж.БАЙДЕН.