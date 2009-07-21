Байден: новые отношения между США и Россией будут полезными Украине

Новые отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки будут развиваться не за счет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Киеве.

«Новые отношения между США и Россией будут развиваться не за счет Украины. Скорее, наоборот. Я убежден, что это будет полезно для Украины», - сказал Дж.БАЙДЕН.

По его словам, содержательные отношения США с Российской Федерацией должны положительно повлиять на отношения США со странами - соседями России.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки будут развиваться прогнозировано и эффективно. Он в очередной раз выразил надежду, что эти отношения будут строиться не за счет Украины.