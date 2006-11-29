Ющенко утвердил директивы делегации Януковича на визит в США

Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил директивы делегации Украины на мероприятия в рамках рабочего визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

Он рассказал, что возникла определенная проблема с подготовкой и осуществлением визита В.ЯНУКОВИЧА в США. В частности, 13 ноября Президент издал указ, которым в соответствии с конституционными полномочиями запросил на утверждение директивы делегации Украины на визит в США.

По словам А.ЧАЛОГО, в этом указе четко была установлена конечная дата представления этих директив на утверждение Президенту – 22 ноября.

По словам заместителя главы Секретариата, поскольку своевременно директивы к Президенту не поступили, и он не получил никаких пояснений, почему этого не произошло, то были проведены консультации с представителями США, и Президент был готов поставить вопрос о возможности перенесения визита премьера.

А.ЧАЛЫЙ сообщил, что сегодня правительство рассмотрело директивы и предоставило их Президенту. А.ЧАЛЫЙ также заметил, что В.ЮЩЕНКО уже рассмотрел эти документы, и на данное время уже подписал распоряжение об утверждении директив.

«Проблема на сегодня снята», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

По его словам, таким образом подтверждена ключевая позиция, которая позволяет украинской внешней политике быть целостной, единой, что Президент осуществляет руководство внешней политикой, и такая практика будет продолжаться и в будущем.

А.ЧАЛЫЙ добавил, что Президент еще не вернул директивы в Кабинет Министров.

Отвечая на вопрос, какой может быть реакция правительства на изменения, внесенные Президентом в правительственный вариант директив, А.Чалый сказал: «реакция (Кабмина – УНИАН) может быть только одна – нужно выполнять».

А.ЧАЛЫЙ также привел пример, когда в декабре 1994 году тогдашний премьер-министр Украины Виталий МАСОЛ не выполнил директивы тогдашнего Президента Леонида КУЧМЫ во время одного из зарубежных визитов, за что спустя неделю был освобожден от своей должности.

Несмотря на многочисленные просьбы журналистов сообщить о содержании директив для украинской делегации в США, А.ЧАЛЫЙ отказался это сделать.

Также он сообщил, что после определенных консультаций в состав делегации был введен заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направил Посольству США в Украине ноту о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА в США. Причиной перенесения визита было невыполнение в отмеченные сроки Указа Президента Украины о разработке директив украинской делегации на время поездки в США.

После обнародования этой ноты на заседании правительства сегодня, 29 ноября, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что директивы были одобрены вчера, на заседании координационного совета коалиции. «Они согласованы и подписаны всеми руководителями фракций», - сказал премьер.

После одобрения директив на сегодняшнем заседании Кабмина, первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что формальные основания для отмены визита премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА сняты.

«Премьер согласился, что директивы только согласовываются Кабмином, и сейчас они уже направлены Президенту на утверждение, то есть формально вопрос снят», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о возможности проведения визита В.ЯНУКОВИЧА в запланированные ранее сроки, А.ЯЦЕНЮК отметил, что, скорее всего, это возможно на уровне дипломатических контактов.