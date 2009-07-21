Во втором туре избиратели будут голосовать "против Януковича"

Политолог Владимир ФЕСЕНКО прогнозирует сложную электоральную ситуацию для лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО заявил во время заседания круглого стола, который состоялся сегодня в Киеве.

По мнению политолога, скорее всего, у В.ЯНУКОВИЧА не будет никаких проблем с победой в первом туре выборов, причем с большим преимуществом. “Но это не означает, что он неминуемо станет Президентом”, - отметил эксперт.

В.ФЕСЕНКО объяснил, что во втором туре лидеру оппозиции будет не так просто бороться с политическим оппонентом, поскольку избиратели будут голосовать в основном не в поддержку того или другого кандидата, а, скорее всего, против В.ЯНУКОВИЧА. “Поэтому ему будет необходимо решать эту проблему”, - считает эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, ведущим кандидатам в любом случае необходимо договариваться, что они уже делают.

Говоря о путях и перспективах преодоления в Украине политического кризиса, политолог выразил уверенность, что пока будущий Президент не получит контроль над исполнительной ветвью власти, до тех пор ситуация в стране принципиально не изменится и политический кризис не закончится.

“Война политических пертурбаций в Украине, очевидно, еще не на один год”, - не исключил В.ФЕСЕНКО.