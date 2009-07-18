Янукович: еще день-два - и можно договориться

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им парламентская фракция на будущей неделе готова инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для внесения изменений в государственный бюджет в части повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телеканалу “Интер”.

“По моему мнению, если 419 депутатов голосуют за принятие такого решения (о направлении законопроекта о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты на повторное второе чтение – УНИАН), то это свидетельствует, что, фактически, парламент сейчас консолидировался”, - сказал он.

По его мнению, “день-два - и предложения соответствующей рабочей группы по этому вопросу будут наработаны”.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “это правительство должно принять решение: каковы приоритеты финансирования и на что их направлять”.

“Как только этот вопрос со стороны правительства будет готов, мы, например, сегодня, готовы инициировать принятие этого закона на будущей неделе и требовать его выполнения”, - высказал позицию Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

Он в очередной раз отметил, что для повышения минимальных зарплат и пенсий из госбюджета необходимо 14 млрд. грн.