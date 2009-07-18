Тимошенко разрешила закупать топливо для VIP-самолетов без тендера

Кабинет министров Украины постановлением № 721 от 13 июня 2009 года разрешил государственному авиационному предприятию “Украина” Государственного управления делами закупать в 2009 году комиссованное авиационное топливо и услуги по заправке воздушных суден, выполняющих специальные авиационные рейсы по перевозке высших должностных лиц государства, по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Урядовом портале.

Правительство также разрешило авиапредприятию “Украина” заключать договоры о закупке комиссованного авиационного топлива и услуг по заправке воздушных суден по цене, согласованной с Министерством экономики, а на протяжении трех рабочих дней после заключения таких договоров подавать Министерству экономики и Главному контрольно-ревизионному управлению их копии.