Суд рассмотрит иск Кармазина и Витренко в отношении действий ЦИК

Завтра в 12.00 Высший административный суд Украины должен рассмотреть иск лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО и Юрия КАРМАЗИНА относительно противоправных действий Центральной избирательной комиссии Украины в части установления результатов выборов народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда. По информации ее сотрудников, также как третье лицо в этом иске будет выступать партия «Вече».