Зарегистрирована депутатская группа «За Куницына!»

В секретариате Севастопольского городского совета сегодня зарегистрировано уведомление о переименовании депутатской группы «Единый центр» в депутатскую группу «За Куницына!».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя этой депутатской группы Алексей КИСЕЛЕВ.

По его информации, в группу вошли те же 5 депутатов, что ранее состояли в депутатской группе «Единый центр»: Виктор САЛЬНИКОВ, Алексей КИСЕЛЕВ, Александр СЕМИН, Лидия СТОЛЯРОВА и Юрий СКУРСКИЙ.

По утверждению А.КИСЕЛЕВА, причиной переименования является несогласие членов депутатской группы с исключением председателя Севастопольской городской государственной администрации, заместителя главы партии «Единый центр» Сергея КУНИЦЫНА из рядов партии.

Как добавил депутат, депутатская группа ставит перед собой задачу поддерживать главу города в вопросе реализации инициируемого им проекта «Севастополь - город с открытой экономикой» и других.

Как ожидается, в конце пленарного заседания нынешней сессии председатель горсовета Валерий САРАТОВ, согласно регламенту, огласит уведомление в сессионном зале.