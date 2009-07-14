Москаль считает, что плакат «Юра, где Лозинский?» надо переписать
"Есть прекрасный случай для СБУ..."
Парламентский представитель «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что розыск бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО является обязанностью СБУ, а не Министерства внутренних дел.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».
«НАЛИВАЙЧЕНКО обещал Президенту ЛОЗИНСКОГО найти. Поэтому есть прекрасный случай для великих специалистов из СБУ проявить свои профессиональные способности и выполнить данное ими обещание», - сказал Г.МОСКАЛЬ.
«А на плакате в Раде пусть «регионалы» пишут правильно: «Валентин Наливайченко, где Лозинский, Пукач и Дурдинец?», - резюмировал Г.МОСКАЛЬ.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде депутаты от Партии регионов развесили плакаты, на одном из которых был вопрос: «Юра, где Лозинский?».
В.ЛОЗИНСКИЙ, который проходит обвиняемым по делу о гибели гражданина Валерия Олийныка, был объявлен в розыск 3 июля.
7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что не исключает, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении кого-то из народных депутатов, поскольку, по закону, жилища, как и их владельцы, неприкосновенны для вмешательства правоохранительных органов.