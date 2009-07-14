Москаль считает, что плакат «Юра, где Лозинский?» надо переписать

Парламентский представитель «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что розыск бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО является обязанностью СБУ, а не Министерства внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«НАЛИВАЙЧЕНКО обещал Президенту ЛОЗИНСКОГО найти. Поэтому есть прекрасный случай для великих специалистов из СБУ проявить свои профессиональные способности и выполнить данное ими обещание», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

«А на плакате в Раде пусть «регионалы» пишут правильно: «Валентин Наливайченко, где Лозинский, Пукач и Дурдинец?», - резюмировал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде депутаты от Партии регионов развесили плакаты, на одном из которых был вопрос: «Юра, где Лозинский?».

В.ЛОЗИНСКИЙ, который проходит обвиняемым по делу о гибели гражданина Валерия Олийныка, был объявлен в розыск 3 июля.

7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что не исключает, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении кого-то из народных депутатов, поскольку, по закону, жилища, как и их владельцы, неприкосновенны для вмешательства правоохранительных органов.