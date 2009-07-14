Винский стал европейским эсдеком с украинской спецификой

Экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ создал народно-демократическое объединение “За демократию и справедливость”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Сегодня мое намерение о создании общественно-политического объединения реализовано”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам политика, уже создан Центральный организационный комитет, председателем которого является он сам, ведется соответствующая организационная работа в регионах.

“Мы уже имеем около 100 регионов в Украине, где есть организаторы процесса, которые работают с нами”, - добавил он.

И.ВИНСКИЙ отметил, что объединение “За демократию и справедливость” будет левоцентристского направления и будет ориентироваться на идеологию и принципы европейской социал-демократии с учетом украинской специфики.

И.ВИНСКИЙ считает, что проект будет успешным из-за того, что значительная часть украинцев ориентируется именно на идеи демократии и социальной справедливости.

“Мы в одинаковой степени не воспринимаем и власть в образе ТИМОШЕНКО, и оппозицию в образе ЯНУКОВИЧА. Наша надежда - на тех украинцев, которые думают так как мы, и понимают, что выход следует искать в третьей силе, в формировании нового подхода”, - сказал он.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что объединение ставит целью поддержать кандидата на пост Президента, который будет альтернативой нынешним двум лидерам рейтингов.

При этом И.ВИНСКИЙ заверил, что не будет баллотироваться на пост главы государства.

“Это моя сознательная политическая позиция. Если интересы дела будут требовать того, чтобы я и в депутаты не шел, то я и это сделаю во имя объединения тех людей, которые понимают, что надо спасать государство”, - сказал он.

По словам политика, объединение готово работать со всеми, кто отстаивает интересы народа, кто выступает за демократию и справедливость.

“Думаю, что в этом сегменте есть много политических структур и общественных организаций, которые будут иметь желание объединяться на демократических принципах”, - сказал И.ВИНСКИЙ.