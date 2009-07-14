Ющенко трудоустроил Еханурова

Указ появился на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Юрия ЕХАНУРОВА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Юрия ЕХАНУРОВА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины. Текст соответствующего указа от 14 июля размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины. 10 июля В.ЮЩЕНКО утвердил новую структуру Секретариата Президента, создав вторую должность первого заместителя главы СП. Он будет заниматься работой службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию.

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