Ющенко трудоустроил Еханурова
09:11, 14 июля 2009Политика
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Указ появился на официальном сайте
|Юрий Ехануров
Текст соответствующего указа от 14 июля размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.
10 июля В.ЮЩЕНКО утвердил новую структуру Секретариата Президента, создав вторую должность первого заместителя главы СП. Он будет заниматься работой службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию.
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