Во время выборов проверки партий будут запрещены

Министерство юстиции запретило территориальными органам юстиции проводить плановые проверки политических партий в период избирательного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее указание содержится в Методических рекомендациях относительно выполнения Министерством юстиции и его территориальными органами определенных законодательством контрольных полномочий в сфере деятельности политических партий.

Целью рекомендаций является внедрение единых организационных принципов в выполнение функций государственного контроля политических партий, возложенных на Министерство юстиции статьей 18 Закона «О политических партиях в Украине». В частности, документом определяются принципы планирования проверок, порядок оформления результатов проверок и сообщения о них политической партии.

Рекомендациями определяется, что организация и проведение проверок политических партий и их структурных образований осуществляется с безусловным соблюдением принципов законности, невмешательства в деятельность объектов контроля, презумпции их добросовестности, а также публичности, открытости и беспристрастности.

Документом запрещается проведение плановых проверок в период избирательного процесса.

При проведении проверок, отмечается в рекомендациях, органы юстиции должны неуклонно придерживаться части третьей статьи 4 Закона «О политических партиях в Украине» относительно запрещения вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в создание и внутреннюю деятельность партий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Государственный контроль, отмечается в рекомендациях, должен осуществляться должностными лицами Министерства юстиции и управлений юстиции исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.