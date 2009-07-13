Тимошенко выгнала двух замов председателя Госказначейства

Кабинет Министров распоряжением от 8 июля в 2009 г. №763 освободил Александра ДАНЕВИЧА с должности первого заместителя председателя Государственного казначейства Украины в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. І ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”). Текст документа размещен на сайте правительства.

Кроме того, распоряжением от 8 июля в 2009 г. №764-р освобождена Елена ЧЕЧУЛИНА с должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. І ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

Напомним, А.ДАНЕВИЧ и Е.ЧЕЧУЛИНА были назначены на должности в январе 2006 г.