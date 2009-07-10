Тимошенко надоело критиковать, после выборов она начнет привлекать...

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается критиковать действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку считает это бессмысленным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на вопрос журналистов о том, что стало причиной отсутствия критики с ее стороны действий Президента и Национального банка.

«Я честно вам хочу сказать: я просто прекратила любую критику, потому что вижу, что на нее нет никакой реакции. Я для себя определилась с концепцией поведения: я просто делаю дела, делаю в тех условиях, которые сегодня существуют в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство сейчас в своей работе руководствуется исключительно необходимостью реализации «конкретных и важных дел».

«Думаю, что после президентских выборов наша команда будет уже не критиковать, а привлекать к ответственности тех, кто нарушал закон и кто делал нечестные вещи по отношению к стране», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.